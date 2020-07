Deutsche Post DHL geeft half miljoen werknemers bonus van 300 euro ISA

08 juli 2020

10u07

Bron: BELGA 3 Ruim 500.000 medewerkers van Deutsche Post DHL krijgen binnenkort een eenmalige bonus van 300 euro. Dat heeft het postbedrijf woensdag bekendgemaakt.

Werknemers in alle landen waar het bedrijf actief is, komen in aanmerking voor het extraatje voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis. Leidinggevenden zijn wel uitgesloten. Het bedrijf trekt 200 miljoen euro uit voor de bonus.

Winst

Deutsche Post DHL heeft er ondanks de crisis een goed kwartaal opzitten. De bedrijfswinst (ebit) steeg met circa 16 procent tot 890 miljoen euro. "We hebben het bedrijf erg goed door de crisis geloodst", aldus CEO Frank Appel.