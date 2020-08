Deutsche Bank overhandigt gerecht gegevens over leningen aan Donald Trump ADN

06 augustus 2020

12u12

Bron: ANP 0 De Deutsche Bank heeft gegevens verstrekt aan justitie in New York over leningen aan ondernemingen van toenmalig zakenman Donald Trump. De bank geeft daarmee gehoor aan de eis van aanklagers in New York die het familiebedrijf The Trump Organization in het vizier hebben, meldt The New York Times. Volgens de krant heeft de bank uit Frankfurt over twee decennia Trump meer dan 2 miljard dollar geleend.

Aanklager Cyrus Vance uit Manhattan, een Democraat, leidt het onderzoek. Hij denkt dat Trump met zijn ondernemingen belastingfraude heeft gepleegd en wil belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen over een periode van acht jaar inzien.

Het is echter niet duidelijk waar Vance zijn verdenkingen op baseert en zijn onderzoek is onderwerp van juridische strijd in New York. Vance is de zoon van de voormalige Democratische minister van Buitenlandse Zaken met dezelfde naam die in 2002 is overleden.



The Trump Organization is inmiddels een conglomeraat van circa vijfhonderd bedrijven. Het werd in 1923 door de ouders van de huidige president gesticht en is eigendom van Trump. Hij leidt de organisatie niet meer, sinds hij in 2016 tot president is gekozen. Dat doen zijn kinderen nu.