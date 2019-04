Deutsche Bank gesommeerd informatie over financiën Trump te delen Redactie/IB

16 april 2019

03u42

Bron: ANP 0 Een aantal financiële instellingen zijn verzocht om informatie te overhandigen met betrekking tot de financiën van president Donald Trump. Een van de instellingen is de Deutsche Bank, zo maakten de Democratische leiders van de twee commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bekend.

“Het mogelijke gebruik van het Amerikaanse financiële stelsel voor ongeoorloofde doeleinden is een zeer ernstige zorg’’, verklaarde voorzitter Maxine Waters van het comité voor financiële diensten de stap. Adam Schiff van de inlichtingencommissie sprak van een ‘vriendelijke sommatie aan Deutsche Bank’.

De twee commissies zijn al langer in gesprek met Deutsche Bank over Trumps zakelijke banden. Sinds de Democraten de controle hebben overgenomen in het Huis van Afgevaardigden zijn ze via de commissies onderzoeken gestart naar het financiële verleden van Trump.

Grote geldschieter

Deutsche Bank heeft de Trump Organization honderden miljoenen dollars geleend voor vastgoedprojecten en is een van de weinige grote geldschieters die grote sommen krediet aan Trump heeft gegeven na een reeks faillissementen bij zijn hotel- en casinobedrijven in de jaren negentig.

Volgens The New York Times zijn ook de banken Citigroup, JPMorgan Chase en Bank of America verzocht informatie te delen.