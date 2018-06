Detentiecentra VS geven kinderen kalmeringsmiddelen zonder toestemming van ouders TTR

21 juni 2018

08u52

Bron: ANP 4 Immigrantenkinderen krijgen in Amerikaanse opvangcentra structureel en met dwang een breed scala aan kalmeringsmiddelen toegediend om hun trauma te behandelen. Dat hebben ze opgelopen omdat ze zijn vastgezet en in sommige gevallen zijn gescheiden van hun ouders.

Kinderen die worden vastgehouden in centra als het Shiloh Treatment Center in Texas krijgen vrijwel zeker medicijnen voorgeschreven, ongeacht hun conditie en zonder toestemming van hun ouders. Dat stelt het Centrum voor Mensenrechten en Staatsrecht uit Los Angeles in een rechtszaak die het heeft aangespannen.

De rechtszaak was al aangespannen op 16 april, enkele dagen nadat de regering Trump het zerotolerancebeleid had ingevoerd om kinderen te scheiden van ouders die illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens passeerden. President Trump heeft het beleid gisteren teruggedraaid.