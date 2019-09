Details begrafenis Zimbabwaans ex-president Mugabe bekendgemaakt nla

08 september 2019

14u37

Bron: Belga 0 Het lichaam van de Zimbabwaanse ex-president en dictator Robert Mugabe zal begraven worden op National Heroes Acre, een erebegraafplaats voor de elite van het land. Dat heeft een woordvoerder van het presidentschap vandaag gezegd aan het Duitse persagentschap dpa. Het lichaam van Mugabe zal woensdag naar Zimbabwe overgevlogen worden van Singapore, waar hij eerder deze week op 95-jarige leeftijd overleed.

De eerste vrouw van Mugabe, Sally, is ook begraven op de erebegraafplaats. Mugabe wordt door sommigen geprezen voor zijn inzet tegen blanke dominantie, maar wordt door veel anderen veracht omdat hij de economie van het land om zeep hielp en elke oppositie gewelddadig de kop indrukte.

Mugabe overleed na een ziekte, bevestigde zijn familie. De ex-president zwaaide de scepter over Zimbabwe sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980. In november 2017 moest hij aftreden onder druk van het leger, het volk en zijn partij Zanu-PF. De ex-president liet een economische puinhoop achter.

