Desmond Tutu stopt als ambassadeur van Oxfam ep

15 februari 2018

17u52

Bron: ANP 0 De gepensioneerde aartsbisschop Desmond Tutu stopt als ambassadeur van Oxfam. De 86-jarige Zuid-Afrikaanse geestelijke besloot daartoe omdat de Britse hulporganisatie verwikkeld is geraakt in een seksschandaal. Medewerkers van Oxfam huurden in Haïti, na de verwoestende aardbeving van 2010, jonge prostituees in.

"De aartsbisschop is diep teleurgesteld door de beschuldigingen over immoreel en mogelijk crimineel gedrag van hulpverleners'', aldus een verklaring van zijn bureau. Tutu vindt dat bij een liefdadigheidsinstelling alleen idealisten thuishoren. Daarom is het volgens hem ook intriest dat het goede werk van vele duizenden mensen door deze affaire zijn glans verliest.

Nobelprijswinnaar Tutu trok zich acht jaar geleden terug uit het openbare leven, maar bleef onder meer actief voor Oxfam.

Ook de Britse actrice Minnie Driver gaf haar ontslag als ambassadeur van Oxfam, daarna volgde de Senegalese zanger Baaba Maal haar. Wegens de "walgelijke gebeurtenissen" neemt hij afstand van de organisatie, zei hij vandaag.