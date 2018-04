Deskundigen: "Buk-raket MH17 onzichtbaar voor Russische radar " Chris Klomp

03 april 2018

12u15

Bron: AD.nl 2 Volgens twee onafhankelijke radardeskundigen kan de Buk-raket die vlucht MH17 uit de lucht schoot, heel goed onzichtbaar zijn geweest voor de Russische radar. De deskundigen bevestigen verder dat op radarbeelden geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17 te zien zijn. Dat meldt het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar het neerschieten van vlucht MH-17.

Al in september 2016 maakte het JIT bekend dat vlucht MH17 op 17 juli 2014 is neergeschoten door een Buk-raket. Deze raket werd afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne. Op door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden van het civiele radarstation 'Ust-Donetsk' is echter geen Buk-raket te zien. Volgens de autoriteiten van de Russische Federatie betekent dit dat de raket daarom niet gelanceerd kan zijn vanuit Pervomaiskyi.

Acceleratie

De aangeleverde radarbeelden zijn nu onderzocht door twee door de rechter-commissaris (Nederlands equivalent onderzoeksrechter, red.) benoemde radardeskundigen. Volgens deze deskundigen is de afwezigheid van de raket op de radarbeelden om meerdere redenen verklaarbaar. Zo vliegt en accelereert een Buk-raket veel sneller dan civiele luchtvaartuigen. Een civiel radarstation is niet ingesteld op die enorme snelheid en zal er dus voor zorgen dat dergelijk snelle objecten 'in het algemeen niet op de radarbeelden te zien zijn'.

De deskundigen houden verder ook nog de optie open dat gegevens over de raket achteraf handmatig van de radarbeelden zijn verwijderd.

In het JIT zitten naast Nederland ook Australië, Maleisië, België en Oekraïne. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om. 193 slachtoffers hadden de Nederlandse nationaliteit, zes inzittenden waren Belgen.

Landelijk Parket on Twitter Radardeskundigen bevestigen eerdere conclusie JIT https://t.co/4EW7sBXPr8