Desinfectiekanonnen duiken op in Peking, hebben ze nut?

17 juni 2020

15u11

Bron: Business Insider - de Volkskrant 1 Nu de Chinese hoofdstad Peking geconfronteerd wordt met 137 bevestigde coronabesmettingen op enkele dagen tijd, zet het stadsbestuur reinigingspersoneel met desinfectiekanonnen in. Ze zijn gesignaleerd in de buurt van de groothandelsmarkten. Op een van deze markten, die in de het zuidwestelijke stadsdeel Xinfadi, is vorige week de nieuwe uitbraak vastgesteld.



De mannen in hun beschermde pakken lijken met hun draagbare dampkanonnen zo te zijn weggelopen uit de Ghostbustersfilms. Wuhan, de miljoenenstad waar de pandemie voor het eerst uitbrak, zette maanden geleden eveneens zulke reinigers in. Ook Zuid-Korea en Indonesië deden dat.

Heeft hun aanpak enig nut? Volgens epidemioloog Saskia Popescu van de universiteit van Arizona kan het effect hebben bij de zogenoemde ‘wet markets’, de beruchte markten in Zuid-Oost-Azië waar vlees en vis en andere voeding wordt verhandeld. “Om zulke grote plekken te ontsmetten lijkt desinfectiemiddel in dampvorm de meest aangewezen weg, omdat er weinig andere manieren bestaan”, verklaarde ze in maart aan Business Insider.

Dezelfde aanpak hanteren bij gewone straten en pleinen, is volgens haar niet aangewezen. Als mensen de nevel inademen, kan het net voor gezondheidsrisico’s zorgen. Bewustwording over hygiëne bij mensen die zich op straat begeven is volgens haar effectiever. “Denk na over welke oppervlakten in de publieke ruimte veel worden aangeraakt, en probeer daar vanaf te blijven. Was je handen regelmatig en raak zo weinig mogelijk je gezicht aan”, luidde Popescu’s advies.

Ook viroloog Marc Van Ranst uit zijn twijfels over de dampkanonnenaanpak. “Persoonlijk denk ik niet dat het bijzonder zinvol is. Mensen die afstand houden en op drukke plaatsen een masker dragen. Dat zijn nuttige maatregelen, maar om nu de straten hier te gaan schoonmaken op die manier lijkt me te veel van het goede. Het werkt zeer goed bij ziektes die worden overgedragen door insecten.”

“Men mag niet elke maatregel die men in een ander land neemt plots als de standaard gaan zien”, vindt Van Ranst. “Dat is echt niet nodig.”