Dertigtal opposanten opgepakt in Wit-Rusland op Dag van Vrijheid

25 maart 2018

Bron: Belga

In Minsk is een dertigtal opposanten opgepakt voor de aanvang van een optocht die verboden was door de Wit-Russische autoriteiten, zo heeft de lokale mensenrechtenorganisatie Viasna gezegd. De organisatie maakte gewag van andere arrestaties elders in het land.