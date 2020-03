Dertigtal mensen gegijzeld in winkelcentrum op Filipijnen, dader geeft zich over HLA YV

02 maart 2020

07u30

Bron: Belga 12 In een winkelcentrum op de Filipijnen zijn zowat dertig mensen gegijzeld, zo bericht de lokale zender ABS-CBN op gezag van burgemeester Francis Zamora van de stad San Juan. Ondertussen zijn de gijzelaars vrijgelaten en heeft de dader zich over gegeven.

Uit een video die de burgemeester van San Juan, dat deel uitmaakt van de hoofdstad Manilla, heeft verspreid blijkt dat de gijzelaars gezond en wel zijn. Niemand geraakte verder gewond, en de dader gaf zich over.

De gijzelnemer is een ex-bewaker van het winkelcentrum die ontslagen werd. Op de beelden is te zijn hoe hij naar buiten kwam. Zijn grootste klacht bleek de “ongelijke behandeling” te zijn van de werknemers in het winkelcentrum. “De corruptie is hier wijd verspreid”, zei hij.

Zwaarbewapende politieagenten werden ingezet aan het winkelcentrum, zo stelde het Franse persagentschap AFP vast. “Er is al een persoon die door een schot is geraakt en naar het ziekenhuis is overgebracht”, aldus Zamora.

In het winkelcentrum waren veel klanten en werknemers aanwezig. Hen werd gevraagd het gebouw te verlaten. Minstens één schot was te horen.

De gijzeling van een dertigtal mensen duurde meer dan tien uur. De gijzelnemer was gewapend met een pistool en vier granaten.