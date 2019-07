Dertigtal gewonden nadat boom op toeschouwers in openluchttheater valt

jv

28 juli 2019

06u42

Bron: dpa, anp

2

In het noorden van Duitsland zijn gisteren 29 mensen in een openluchttheater gewond geraakt nadat een boom afkraakte en in het publiek neerkwam. Zes personen zijn er erg aan toe, meldt de politie.