Dertigtal gewonden bij aanslag in disco in Colombia

17u55

Bij een aanslag in een discotheek in Caucasia, in het noordwesten van Colombia, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag (plaatselijke tijd) 32 gewonden gevallen. Een man en een vrouw gooiden een granaat in de nachtclub, zo verklaarde burgemeester Óscar Suárez aan radiozender RCN. Drie zwaargewonden moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Eerste onderzoek wijst naar de maffiabende Golf-Clan als schuldige. De eigenaar van de discotheek zou geweigerd hebben, beschermingsgeld aan de bende te betalen. De Golf-Clan is het machtigste misdaadverband in Colombia. Zij is opgericht door extreemrechtse paramilitairen en houdt zich bezig met drugssmokkel, afpersing en illegale mijnbouw.

Onlangs had de bende eenzijdig een kerstbestand uitgeroepen. De regering verwelkomde de zet, maar weigerde vredesonderhandelingen met de clan aan te gaan. De strijd tegen de Golf-Clan wordt voortgezet, verklaarde het veiligheidsapparaat.