Dertigtal blanke nationalisten komt opnieuw samen in Charlottesville 07u22

Bron: Belga 0 AP Het standbeeld van generaal Robert E. Lee in Charlottesville. Een kleine groep van een paar tientallen blanke nationalisten heeft gisteren korte tijd weer verzameld in Charlottesville (Virginia). Het was in diezelfde stad dat op 12 augustus een dode viel toen een blanke nationalist inreed op een tegenbetoging.

Volgens lokale tv-zender WVIR ging het om een dertigtal betogers, sommigen met fakkels, die verzamelden nabij een standbeeld van generaal Robert E. Lee, van de zuidelijk geconfedereerde staten. De bijeenkomst duurde slechts een vijftiental minuten. De stad Charlottesville wil het standbeeld laten neerhalen omdat het beschouwd wordt als een monument voor die zuidelijk geconfedereerde staten, die pro slavernij waren.



De burgemeester van Charlottesville, Mike Signer, tweette dat de betogers "neonazi lafaards" waren. "Jullie zijn hier niet welkom! Ga naar huis!"



Richard Spencer, een van de leiders binnen de Amerikaanse neonazibeweging, postte een video op Twitter waarin hij de bijeenkomst "een groot succes" noemde. De onaangekondigde actie noemde hij dan weer een "model" dat hij hoopte te kunnen herhalen. "We kwamen, we zorgden voor reactie, we vertrokken. Er waren geen zware confrontaties. We kwamen in vrede."