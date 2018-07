Dertigtal arrestaties in kringen van beruchtste mafiafamilie van Rome na grootschalige politieactie Redactie

17 juli 2018

13u31

Bron: Belga 0 De beruchtste mafiafamilie van Rome, de Casamonicas, is eerder vandaag het doelwit geweest van een grootschalige operatie van de Italiaanse politie. Er zijn 31 personen opgepakt voor mafiagerelateerde misdaden. Naast 250 politiemensen zijn ook snuffelhonden en een helikopter ingezet. Er wordt nog altijd jacht gemaakt op zes leden van de mafiafamilie.

De carabinieri melden in een persbericht dat de arrestaties plaatsvonden in Rome en in de zuidelijke regio Calabrië. De aanklachten zijn onder andere lidmaatschap van een georganiseerde misdaadbende, drugshandel, afpersing en woekerwinsten.

De Romeinse Casamonica-familie heeft de reputatie van een stel angstaanjagende aanstellers te zijn. Twee van de familieleden troefden in april een cafébaas en zijn klant af, nadat de cafébaas hen had gezegd dat ze hun beurt moesten afwachten. Het duo reed na de gewelddadige afrekening van de zaak weg in een zwarte Ferrari.

Toen de vroegere stamvader van de familie, Vittorio, in 2015 stierf, werd hij met grandeur begraven: de lijkkist werd vervoerd met een paardenkoets, terwijl vanuit de lucht rozenbladeren neerdwarrelden die uit een helikopter werden gestrooid. Intussen speelde een orkest de soundtrack van de film The Godfather.