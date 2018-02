Dertiger probeert agent te wurgen tijdens carnaval in Roosendaal TMA

11 februari 2018

20u27

Bron: AD.nl 0 De politie heeft afgelopen nacht in het Nederlandse Roosendaal een 30-jarige man uit Velsen-Noord gearresteerd die een agent probeerde te wurgen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was onder invloed van alcohol en drugs.

Twee agenten wilden de man rond 00.30 uur aanhouden op de Markt in het uitgaanscentrum van Roosendaal, omdat hij enkele meisjes lastig viel en weigerde zijn identiteitsbewijs te tonen.

De agenten probeerden de man aan te houden, maar hij verzette zich. Hij wist zijn arm om de nek van een van de agenten te klemmen. Volgens de politiewoordvoerder werd de agent zo strak vastgehouden dat die dacht dat zijn laatste uur had geslagen.

Pepperspray

Meerdere toegesnelde agenten wisten uiteindelijk de 30-jarige man in de boeien te slaan. Daarbij werd pepperspray gebruikt. De agent die werd vastgehouden, liep een spierscheur in zijn kuit op en hield er een stijve nek aan over. Een andere agent liep een hoofdwond op.

