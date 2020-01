Dertiger overleed in Gents ziekenhuis na dodelijke healing: verdachte (36) na vier maanden vrijgelaten mvdb

10 januari 2020

17u31

Bron: ANP 0 Zeeuws-Vlaanderen Een 36-jarige man die wordt verdacht van doodslag op een bezoeker van een Ayahuasca-healingcentrum in IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen, komt vrij uit voorlopige hechtenis. De rechtbank in het Nederlandse Middelburg heeft vandaag ingestemd met een verzoek daartoe van verdachte M.L., omdat het nog lang gaat duren voor de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Zeeuw het slachtoffer - een 34-jarige man uit Oudewater (provincie Utrecht) - mishandeld door hem met een nekklem te verstikken. Ook zou hij hem opzettelijk schadelijke stoffen hebben toegediend waardoor het slachtoffer overleed. Dit zou eind september zijn gebeurd tijdens een Ayahuasca-ceremonie in het healingcentrum van L. Daarbij wordt aan een deelnemer een kruidenextract van ayahuasca (een Zuid-Amerikaanse hallucinerende drank) toegediend in de vorm van thee. Het gevolg is een heftige trip die gepaard gaat met hallucinaties, misselijkheid, zweten en duizeligheid.



Een van de werkzame stoffen in ayahuasca is DMT, wat op lijst 1 van de Nederlandse Opiumwet staat. Dat betekent dat het bezit, de bereiding en de verkoop van DMT verboden is. Het is dus verboden om ayahuasca te bezitten, al is het gebruik op zich niet strafbaar.

Tijdens de bewuste sessie werd het slachtoffer onwel waarna hij naar het ziekenhuis in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg (Sluis) is gebracht. Daar werd hij gereanimeerd. Hij is later nog per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Gent overgebracht, waar hij overleed.

“Geen nekklem”

Tijdens de inleidende zitting zei de advocaat dat L. niet met opzet handelde. Volgens hem was er geen sprake van verstikking en heeft L. geen nekklem toegepast. Het slachtoffer zou al drugs gebruikt hebben voor de sessie, wat niet toegestaan is. Deze zouden hem fataal geworden zijn. De verdachte heeft verklaard diepgaande gesprekken te hebben gevoerd met het slachtoffer voor de sessie.

L. zei zeer mee te leven met de nabestaanden. "Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Ben er zelf ook helemaal kapot van. Dit heb ik nooit zo gewild. Ik heb er alles aan gedaan om het slachtoffer te helpen." De aanwezige nabestaanden raakten zeer geëmotioneerd. Het politieonderzoek loopt nog. Een andere verdachte, uit Engeland, is niet langer verdachte maar getuige.