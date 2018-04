Dertiger opgepakt met 1,5 kilo marihuana blijkt 3.400 euro in zijn sokken te hebben zitten kg

05 april 2018

23u05

Bron: Belga 1

Een 39-jarige man uit Dilsen-Stokkem is net over de Nederlandse grens opgepakt met anderhalve kilo marihuana. De man had ook een geldsom van 3.400 euro in één van zijn sokken steken. Dat maakte de Koninklijke Marechaussee donderdag bekend.

De man werd betrapt terwijl hij met de auto rondreed in de Nederlandse-Limburgse stad Geleen. Tijdens een actie werd de wagen gecontroleerd, waarna de politie een boodschappentas vond met de marihuana. Later bleek ook dat de man 3.400 euro had weggemoffeld in zijn sok.

De man werd gearresteerd en opgesloten. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Nederlands-Limburgse openbare ministerie.