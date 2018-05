Dertiger laat tumor van 23 kilo verwijderen kg

04 mei 2018

12u11

Bron: Belga 1 Artsen in een Duits-Vietnamees ziekenhuis in Hanoi hebben een deel van een gigantische tumor bij een 34-jarige man verwijderd, zo melden Vietnamese media vrijdag. De tumor had zich verspreid over het bovenbeen, de rug en de billen van de man, en zorgde ervoor dat hij onbeweeglijk was.

De tumor woog 45 kilo. Dat is meer dan de helft van het totaalgewicht van de man, 83 kilo. Tijdens een eerste operatie slaagden de arsten erin al de helft van het gezwel te verwijderen, waardoor de man zo'n 23 kilo lichter is.

Zodra de dertiger hersteld is van zijn operatie zullen de artsen de rest van het gezwel proberen te verwijderen. Door de enorme tumor kon de man niet meer lopen, en moest hij zich al kruipend of in een rolstoel voortbewegen.

De patiënt lijdt aan neurofibromatose. Dit is een erfelijke aandoening waarbij goedaardige gezwellen op zenuwen kunnen ontstaan, verduidelijkt dokter NGuyen Hong Ha van het Duits-Vietnamees ziekenhuis in Hanoi.