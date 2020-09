Dertiger buist negen maal op rijtest en steekt examencentrum in brand mvdb

08 september 2020

14u39

Bron: ANP 10 Nederland Een 39-jarige man is door een Nederlandse rechtbank veroordeeld tot tbs - terbeschikkingstelling, het Nederlandse equivalent van internering - met dwangverpleging voor brandstichting in het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk (Zuid-Holland). Dat gebeurde begin dit jaar.

Het CBR is het Nederlandse overheidsorgaan belast met het beoordelen van de rijvaardigheid en de theoriekennis van automobilisten. In het in brand gestoken gebouw waren de directie en ondersteunende stafafdelingen gehuisvest. Door de brand kon het pand een half jaar niet worden gebruikt, waardoor veel examens niet afgenomen konden worden.

Ahmad B. liep op 3 januari met benzine het gebouw van het CBR binnen en stichtte brand. Hij was al negen keer gebuisd voor zijn rijexamen en wilde met de brand aandacht voor zijn situatie vragen.

Volgens deskundigen heeft de Hagenaar met Syrische roots psychische problemen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank in Den Haag noemt het daarom noodzakelijk dat hij intensief behandeld wordt. Het Openbaar Ministerie had naast tbs met dwangverpleging ook een celstraf van drie jaar geëist. Maar volgens de rechtbank is het belangrijk dat de verdachte zo snel mogelijk met de tbs-maatregel en dus zijn behandeling begint.