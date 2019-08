Dertig procent minder pogingen om zonder geldige papieren Europa binnen te raken ES

13 augustus 2019

16u22

In de eerste zeven maanden van 2019 zijn er 54.300 personen onderschept die via de vier belangrijkste migratieroutes Europa wilden binnenkomen zonder geldige papieren. Dat is 30 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, zegt Frontex, het Europees grens- en kustwachtagentschap. De migranten kiezen minder vaak voor de Middellandse Zee en meer voor de Balkanroute.

De route via de oostelijke Middellandse Zee blijft de meest gebruikte, met 28.210 passages in 7 maanden, een daling van 6 procent op jaarbasis. De toevloed van migranten op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee nam wel toe met een kwart. Het zijn vooral Afghanen die deze route kiezen.

De meest spectaculaire daling was er in de westelijke Middellandse Zee. Met een daling van 42 procent waren er nog 12.976 migranten, vooral afkomstig uit Afrika. In het centrum waren er 4.890 migranten, vooral uit Tunesië, Soedan en Pakistan. Daar telt de terugval bijna 25 procent.

De westelijke Balkanroute tot slot tekende een verdubbeling op van het aantal vaststellingen, die opliepen tot 5.800 in 7 maanden.