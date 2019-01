Dertig jaar nadat Stephen vliegtuigcrash overleefde, heeft hij voor het eerst weer gestapt Stephen McCoy heeft de hoop nooit opgegeven Karen Van Eyken

07 januari 2019

12u38

Bron: BBC 5 Toen hij uiteindelijk uit het wrak van het toestel werd bevrijd op 8 januari 1989, had de zwaargewonde Stephen McCoy volgens artsen amper overlevingskansen. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij 18 maanden lang niet meer bij bewustzijn was en de volgende drie jaar in het ziekenhuis moest doorbrengen. Maar opgeven staat niet in het woordenboek van Stephen (46). Hij is blijven hopen dat hij op een dag weer zou kunnen stappen. En nu - dertig jaar na die gruwelijke crash - is zijn wens in vervulling gegaan.

Op 8 januari 1989 kwam een vliegtuig van British Midland met bestemming Belfast in de problemen kort na het opstijgen in Heathrow. De linkermotor van de Boeing 737 functioneerde niet meer naar behoren, maar de piloten schakelden per vergissing de rechtermotor uit nadat ze hadden aangekondigd een noodlanding te willen maken op de luchthaven van East Midlands (Leicestershire).

Hierna was de landingsbaan nog maar 700 meter verwijderd, maar het was al te laat. De Boeing 737 met 126 passagiers aan boord vloog te laag om de rechtermotor weer aan de praat te krijgen en crashte op de middenberm van autosnelweg M1. De tol was hoog: 47 mensen kwamen om het leven en 74 personen raakten zwaargewond.

Eén van die zwaargewonden was Stephen, een 16-jarige bokskampioen die hield van punkmuziek. Hij was zo zwaar toegetakeld dat artsen weinig hoop hadden. Uiteindelijk was hij achttien maanden lang niet bij bewustzijn en moest hij vervolgens drie jaar van zijn prille leven in het ziekenhuis doorbrengen. Hij hield er hersenbeschadiging aan over en zijn lichaam was aan één kant verlamd.

Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis, gaf zijn zus Yvonne haar job op om permanent voor hem te zorgen.

Dertig jaar later herinnert Yvonne zich nog dat het uren duurde vooraleer ze te horen kreeg dat haar broer het vliegtuigongeluk had overleefd. “Ik was bij hem toen hij uit coma ontwaakte, het was de beste dag van mijn leven”, zegt ze daarover tegen BBC. Stephen had echter nog een hele lange weg te gaan, zijn herstelproces verliep erg traag. Maar nooit heeft hij de hoop opgegeven.

Stephen is erg gelovig en dapper. Ondanks de crash die hij ternauwernood overleefde, neemt hij elk jaar opnieuw het vliegtuig naar Lourdes. “Hij zegt altijd dat het vliegtuig niet zal neerstorten omdat hij vertrouwt op God”, vertelt zijn zus Yvonne. “Hij heeft geen angst.”

Zijn geloof heeft hem de kracht gegeven om door te zetten en te blijven hopen dat hij op een dag geen rolstoel meer zal nodig hebben. Recent heeft hij zijn eerste stappen gezet met behulp van een exoskelet (of uitwendig skelet) dat hem rechtop houdt en voortstuwt. Kinesist Kim Gregg beschrijft Stephen als de “ideale patiënt”. “Hij heeft veel levenslust en wil steeds maar verbeteren.”

Ondanks een herstelproces van drie decennia is Stephen blijven geloven dat hij continu vooruitgang zou kunnen boeken. “Je moet blijven hopen want als je geen hoop hebt, heb je niets meer. En net dát is Stephen altijd blijven doen”, besluit een trotse Yvonne.

Hieronder kan je zien hoe Stephen dapper zijn eerste stappen zet: