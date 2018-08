Dertig doden en bijna 100 gewonden bij geweld in Tripoli kv

31 augustus 2018

02u46

Bron: Belga 0 Bij confrontaties tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli zijn begin deze week zeker dertig personen om het leven gekomen. Volgens de gezondheidsdiensten zijn er ook 96 gewonden. De meeste slachtoffers zijn burgers, die tussen de twee strijdende partijen waren terechtgekomen.

Onduidelijk is nog wat de aanleiding is van het geweld, waarbij vuurwapens en zelfs granaatwerpers werden gebruikt. De betrokken milities staan bekend als voorstanders van de regering in Tripoli. De strijdende partijen kwamen woensdag een wapenstilstand overeen, die volgens de regering in het algemeen wordt gerespecteerd.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst in Libië chaos. De internationaal erkende regering in Tripoli heeft nauwelijks invloed buiten de hoofdstad. Ze concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities.