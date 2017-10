Dertig doden bij gevechten in de Sinaï KVE

22u21

Bron: Belga 0 Bij een reeks aanvallen op militaire steunpunten in het noorden van het Egyptische schiereiland Sinaï zijn dertig doden gevallen, zes militairen en 24 terroristen. Dat heeft woordvoerder Karam al-Qawadis van het Egyptische leger gezegd.

De aanvallen zouden simultaan uitgevoerd zijn en worden toegeschreven aan de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Die heeft bij voorgaande, soortgelijke aanvallen de verantwoordelijkheid telkens opgeëist.



Drie dagen geleden waren bij door IS opgeëiste aanvallen in het gebied reeds zes soldaten gedood.



De jongste jaren probeert het Egyptisch leger de "radicale islamisten" (waaronder ook ordinaire gangsterbendes) in het noorden van de Sinaï uit te roeien.