Dertiende zelfdoding dit jaar in grootste gevangenis van Europa mvdb

13 november 2018

16u19

Bron: AFP 1 De zelfdoding van een 47-jarige gedetineerde afgelopen zaterdag is de dertiende dit jaar in de gevangenis van Fleury-Mérogis, nabij Parijs. De penitiaire instelling is de grootste gevangenis van Europa en er zitten meer dan 4.000 gedetineerden.

De gevangene hing zich zaterdagavond op met zijn schoenveters. Wegens suïcidale neigingen stond hij onder verhoogd toezicht. Een cipier die voor de avondronde van celdeur tot celdeur ging, vond zijn gedrag al verdacht. Twee collega’s gingen twee minuten later poolshoogte nemen en troffen de man al bungelend in zijn cel.



De cipiers maakten hem los en probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. De veertiger liet een afscheidsbrief achter. Hij zat sinds drie weken in voorhechtenis in afwachting van een proces wegens geweldpleging.



De oorzaak voor de golf aan zelfdodingen is niet meteen aantoonbaar. Drie gevangenen stapten vorig jaar in Fleury-Mérogis uit het leven. In vergelijking met andere Parijse gevangenissen kampt deze gevangenis minder met overbevolking. Ook het aantal cipiers bleef hetzelfde. De detentieomstandigheden zijn door de moderne gebouwen al bij al beter dan in andere Parijse gevangenissen.



Voor de feiten van zaterdagavond, dateerde de laatste zelfdoding van september. Toen stapte een 33-jarige gedetineerde uit het leven. Een van de gevangenen die in Fleury-Mérogis zit opgesloten is Salah Abdeslam, de enige overlevende dader van de aanslagen van Parijs in november 2015. Hij is ondergebracht in de streng bewaakte afdeling.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.