Dertiende moordaanklacht tegen vermoedelijke 'Golden State Killer' in Californië LVA

14 augustus 2018

02u13

Bron: Belga 0 Na een reeks moorden en verkrachtingen in de jaren zeventig en tachtig in Californië wordt een ex-politieagent uit de staat aan de Amerikaanse Westkust nu een dertiende moord ten laste gelegd.

Het openbaar ministerie in Visalia klaagde maandag Joseph James DeAngelo (72) aan voor een moord in 1975. De vermoedelijke 'Golden State Killer' zou toen na een nachtelijke inbraak en een poging om een zestienjarig meisje te ontvoeren haar vader doodgeschoten hebben.

DeAngelo werd eind april in een buitenwijk van het Noord-Californische Sacramento opgepakt. Hij werd beschuldigd van de moord op een jong koppel in 1978. Nadien werd hij ook aangeklaagd in andere gerechtelijke arrondissementen voor verschillende bijkomende feiten die jarenlang onopgelost waren gebleven.

Genealogieplatform

De 'Golden State Killer' werd naast de moorden beschuldigd van meer dan 45 verkrachtingen en verschillende inbraken. De politie wendde zich in zijn lange zoektocht naar de dader uiteindelijk tot een genealogieplatform, dat genetische informatie van een familielid bevatte. DNA-sporen vanop een van de plaatsen delict werden vergeleken met de genetische informatie in de stamboomdatabase.