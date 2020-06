Dertien nieuwe coronabesmettingen in Peking IB

23 juni 2020

05u45

Bron: Belga 0 China heeft vandaag 22 nieuwe gevallen van besmettingen met het coronavirus geconstateerd, waarvan 13 in hoofdstad Peking. Daar heeft een nieuwe uitbraak de overheid ertoe genoopt nieuwe maatregelen te nemen om de verspreiding te voorkomen.

Gisteren was het aantal nieuwe besmettingen in Peking nog onder de tien gevallen gezakt, na een brede testcampagne. Vandaag staat de teller echter alweer op dertien. Alles samen werden 249 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld in de Chinese hoofdstad sinds een nieuwe opstoot die in verband werd gebracht met een markt in het district Fengtai.

De negen andere gevallen van vandaag werden genoteerd in drie andere provincies.