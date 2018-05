Dertien mijnwerkers zitten vast in ingestorte goudmijn in Zuid-Afrika kv

03 mei 2018

18u47

Bron: Reuters 0 Dertien Zuid-Afrikaanse mijnwerkers zitten vast in een ondergrondse goudmijn nadat die instortte. Dat deelt beheerder Sibanye-Stillwater vandaag mee.

De firma zegt dat ze contact heeft gehad met drie mijnwerkers in de Masakhane-mijn en dat er reddingsteams aan de slag zijn.

"Alles wordt in het werk gesteld om de tien medewerkers die momenteel nog vermist zijn, te lokaliseren en alle getroffen medewerkers te bevrijden", aldus het bedrijf in een verklaring.

In Zuid-Afrika bevinden zich de diepste mijnen ter wereld.

In februari moesten nog meer dan 1000 mijnwerkers gered worden nadat ze meer dan 24 uur ondergronds vastzaten. Een storm had toen geleid tot een stroomstoring in de elektriciteitsvoorziening van de Beatrix-goudmijn van Sibanye-Stillwater in febuari.

Sibanye-Stillwater is de voornaamste goudontginner in Zuid-Afrika. Het bedrijf produceert ook platinum en heeft ook mijnen in de VS.