Dertien mijnwerkers na 86 uur gered uit Chinese steenkoolmijn: reddingswerkers stonden met hen in contact via stalen pijpleiding

18 december 2019

Bron: Belga

Dertien mijnwerkers zijn gered uit een mijn in het zuidwesten van China, waar ze 86 uur hadden vastgezeten. Dat meldt het Chinese staatsnieuwsagentschap Xinhua. Bij een ongeval waarbij de Shanmushu-steenkoolmijn in Yibin in de provincie Sichuan onder water kwam te staan, verloren vijf mijnwerkers het leven. Dertien bleven vermist.