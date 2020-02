Dertien migranten vriezen dood in sneeuwstorm in Turkije

jv

09 februari 2020

13u54

Bron: ANP/DPA

5

Dertien migranten zijn in het grensgebied tussen Iran en Turkije doodgevroren. Volgens een mensenrechtenorganisatie in de Turkse provincie Van raakten de vluchtelingen verzeild in een sneeuwstorm.