Dertien mannen al twee weken vast in Indiase mijn

27 december 2018

09u18

Al bijna twee weken zitten minstens dertien mijnwerkers vast in een onder water gelopen steenkoolmijn in de Indiase staat Meghalaya. Bijna een honderdtal reddingswerkers zijn al dagenlang druk in de weer om het water weg te pompen, maar de kans wordt steeds kleiner dat de mannen het hebben overleefd.

Op 13 december ging een groep mijnwerkers aan het werk in één van de illegale steenkoolmijnen in de staat Meghalaya. Ze daalden af in een mijnschacht van ongeveer honderd meter diep, en werden wellicht verrast door een plotse overstroming van een nabijgelegen rivier. Sindsdien zitten de mannen vast.



“We doen ons best om de slachtoffers te bevrijden”, zei een politie-verantwoordelijke meteen na het incident. “Volgens onze informatie bevonden dertien mensen zich binnen op het moment van de overstroming.” Het is niet zeker of de mijnwerkers nog in leven zijn. Mogelijk konden ze zich verschuilen in een gebied in de mijn dat boven water bleef.

Pompen

De reddingswerken verlopen erg stroef. De hulpdiensten klagen dat ze te weinig middelen hebben om het overvloedige water weg te pompen. “Het waterniveau is nog geen centimeter gedaald, het steeg nog nadat het regende”, aldus een commandant bij het nationale rampenteam. “De twee 25pk-pompen zijn ineffectief. We hebben tot twaalf 100 pk-pompen nodig om het water weg te krijgen.”

Rattenhol

De mijn waarin de mannen vastzitten, is één van de vele illegale schachten die in de regio te vinden zijn. In 2014 heeft een Indiase rechtbank steenkoolmijnen verboden, maar de steenkoolontginning is sinds die beslissing niet gestopt en gebeurt nu vooral verdoken. Inwoners boren gaten in de flanken van hellingen, om zo een kolenlaag te bereiken. De gaten worden ook wel “rattenholen” genoemd, door het primitieve gereedschap dat ervoor gebruikt wordt.