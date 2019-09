Dertien jaar cel voor Duitser (56) wegens seksueel misbruik mogelijk honderden slachtoffers SVZ

05 september 2019

12u22 0 De twee hoofdverdachten in een enorme kindermisbruikzaak in Duitsland zijn vandaag veroordeeld tot hoge gevangenisstraffen. De rechtbank van Detmold legde een gevangenisstraf van 13 jaar op aan de 56-jarige Andreas V. wegens ernstig seksueel misbruik van kinderen in meer dan tweehonderd zaken. De 34-jarige Mario S. kreeg 12 jaar.

Op een camping in Lügde in westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben de twee jarenlang honderden keren in totaal 34 kinderen ernstig seksueel misbruikt. Volgens de aanklacht zou de oudste in meer dan tweehonderd gevallen de lichamen van kinderen zijn binnengedrongen, de jongste in bijna vijftig gevallen. Sommige slachtoffers waren ten tijde van het misdrijf nog in de kleuterschoolleeftijd. De meeste slachtoffertjes waren op het moment dat ze misbruikt werden tussen de 3 en 14 jaar oud.



De meeste daden zouden door de mannen zijn begaan in een vervallen onderkomen van Andreas V. op de camping aan de grens met Nedersaksen. Onder de slachtoffers was volgens de tenlastelegging ook een meisje dat bij hem introk als pleegdochter en diende als lokvogel voor andere slachtoffers. Een psychiater beschreef Andreas V. als manipulatief, narcistisch en asociaal, met een diepgewortelde affiniteit voor kindermishandeling.



Andreas V. werd in totaal 290 misbruikzaken ten laste gelegd. Mario S. had zich in ongeveer 160 gevallen aan meisjes en jongens vergrepen. Sinds 1999 was hij altijd te gast op de camping, maar ook in zijn woning in Steinheim zouden zich misbruikzaken hebben afgespeeld. De twee hebben een volledige bekentenis afgelegd.



Beide mannen filmden hun daden en bij beiden heeft de politie 13.000 beeld- en videobestanden in beslag genomen, waarop seksueel geweld tegen kinderen was te zien.

Kritiek

De plaatselijke politie kreeg eerder een stortvloed aan kritiek over zich heen vanwege hun handelswijze in deze zaak. Al in 2016 werden agenten getipt over mogelijk misbruik op de camping, maar dat werd enkel doorgegeven aan de jeugdzorg, waarna er niets meer mee gedaan werd. Ook raakte een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal zoek tijdens het onderzoek naar de misbruikzaak.