Dertien holebikoppels klagen Japanse overheid aan om homohuwelijk te legaliseren

14 februari 2019

09u29

Bron: BBC, The Guardian 0 Niet toevallig op Valentijn spannen dertien holebikoppels over heel Japan een rechtszaak aan tegen het land. De koppels eisen een symbolische schadevergoeding van één miljoen yen per persoon (ongeveer 8.000 euro) omdat de staat hen niet toelaat om te trouwen.

De dertien koppels - vijf lesbische en acht homokoppels uit verschillende Japanse steden - willen met de rechtszaak meer aandacht vestigen op het probleem. Officieel eisen ze een symbolische schadevergoeding voor het aantasten van hun grondwettelijke rechten. Het echte doel is echter om de staat onder druk te zetten om het homohuwelijk te legaliseren.

Verbannen

Eén van de koppels bestaat uit de Japanse Ai Nakajima en de Duitse Tina Baumann. Zij ontmoetten elkaar in Berlijn, trouwden er en leven sinds enkele jaren samen in Japan. Zoals verwacht werd hun huwelijk in het land echter niet erkend.



“Het is net alsof je verbannen wordt”, vertelt Nakajima aan BBC. “Het beïnvloedt veel aspecten van je leven. Als je bijvoorbeeld een huis wilt huren als een holebikoppel, kan je geweigerd worden. Of je kan geen lening aangaan als koppel als je samen vastgoed wilt kopen.”

“We hebben de kritiek gekregen dat we gewoon terug naar Duitsland moeten verhuizen, in plaats van hier in Japan tamtam te maken”, aldus Baumann. Het koppel besloot toch om te blijven en zich aan te sluiten bij de twaalf andere koppels.

Certificaten

Japan is het enige G7-land waar het homohuwelijk niet is toegestaan. Sinds 2015 zijn er in bepaalde Japanse steden, zoals Tokyo, wel certificaten beschikbaar die een holebirelatie ‘erkennen’, maar die documenten zijn niet legaal bindend.

