Dertien doden en 39 gewonden bij ongeval met autocar, minibus en twee trucks in Brazilië EB

19u25

Bron: AFP 0 Twitter Na de botsing vatte een vrachtwagen, geladen met papier, vuur. Een verkeersongeval met een minibus, een autocar en twee vrachtwagens op een autoweg in Brazilië heeft dertien doden en 39 gewonden gemaakt. Dat is vernomen van de brandweer.

In een eerste balans was sprake van zeven doden. Onder de wrakken zijn later nog zes lichamen aangetroffen.

Het ongeval gebeurde 's ochtends in Grao Mogol, op 600 km van Belo Horizonte, de hoofdplaats van de zuidoostelijke staat Minas Gerais. Na de botsing vatte een vrachtwagen, geladen met papier, vuur. Elf van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaken.

Door het ongeval raakte de weg geblokkeerd en ontstond 20 kilometer file in beide richtingen.