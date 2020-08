Dertien doden door paniek tijdens verboden coronafeest in Peru jv

23 augustus 2020

09u53

Bron: DPA 0 Zeker dertien mensen die aanwezig waren op een verboden feest in Peru, zijn om het leven gekomen nadat er paniek was uitgebroken toen de politie tussenbeide kwam. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

De politie was door buren op de hoogte gebracht dat er ondanks de coronamaatregelen toch een groot feest aan de gang was in een lokaal aan de rand van de hoofdstad Lima. Er waren zowat 120 mensen aan het feesten.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, probeerden de feestvierders door de enige uitgang te vluchten. Velen raakten geklemd of werden vertrappeld. Zeker dertien mensen kwamen om het leven. Nog eens zes mensen, onder wie drie agenten, raakten gewond. Er werden 23 mensen opgepakt.

Het ministerie ontkent berichten dat de politie traangas in het lokaal zou hebben gespoten, waardoor mensen gestikt zouden zijn.