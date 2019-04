Dertien doden, 114 vermisten en nationale rouw in Congo na schipbreuk AW

18 april 2019

17u32

Bron: Belga 1 Dertien mensen zijn om het leven gekomen en 114 anderen worden vermist na de schipbreuk op het Kivumeer, in het oosten van Congo. President Félix Tshisekedi heeft een dag van nationale rouw afgekondigd, zo deelde het presidentschap mee.

"De president van de republiek heeft een dag van nationale rouw (vrijdag) afgekondigd naar aanleiding van het zinken van een boot", waarbij dertien doden vielen "en nog 114 mensen ontbreken." De boot had maandagnacht volgens de passagierslijst slechts “49 volwassenen en zeven kinderen” laten inschepen, maar clandestiene passagiers staan vaak niet op die lijst.



Geen reddingsvesten

In Congo is de balans van de slachtoffers bij een schipbreuk vaak zwaar doordat de boten te zwaar geladen en versleten zijn. Meestal zijn er geen reddingsvesten aan boord terwijl veel passagiers niet kunnen zwemmen.

President Tshisekedi is sinds zondag in de Kivuregio. Het staatshoofd besliste reddingsboeien te verplichten voor de passagiers van boten op het Kivumeer.