Dertien arrestaties voor brand bij vluchtelingenkamp op Griekse eiland Samos HLA

16 september 2020

09u44

Bron: Belga 0 De Griekse politie heeft op het eiland Samos dertien mensen gearresteerd vanwege een brand die dinsdag woedde bij een vluchtelingenkamp. "We onderzoeken de mogelijke betrokkenheid van de verdachten bij het incident", meldt een bron binnen de politie aan het Franse nieuwsagentschap AFP. De bron liet zich niet uit over de identiteit van de verdachten.

De brand woedde in het bos, maar vormde volgens de brandweer geen bedreiging voor het nabijgelegen kamp. Het kamp kan officieel 650 mensen opvangen, maar net als het vorige week afgebrande kamp Moria op het eiland Lesbos verblijven er veel meer mensen. Het zijn er volgens de autoriteiten ongeveer 4.600.

De branden werden vermoedelijk aangestoken door bewoners uit onvrede over de mensonwaardige omstandigheden en ingestelde quarantainemaatregelen vanwege een uitbraak van het coronavirus. In het kamp op Samos hebben dinsdag twee mensen positief getest op het virus.



De politie had ook zes migranten opgepakt voor de brand in Moria. Het hele kamp daar ging in de vlammen op. Zowat 12.000 bewoners raakten dakloos. Het kamp van Moria was het grootste in Europa.

