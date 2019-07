Derrick rent door vlammenzee om drie kinderen te redden en raakt zwaar verbrand: “Ik kon hen niet laten sterven” Karen Van Eyken

10 juli 2019

15u19

Bron: CNN, ABC News 12 Derrick Byrd (20) heeft overal brandwonden en onbeschrijflijk veel pijn na zijn heldendaad in de Amerikaanse staat Washington. Nadat hij twee kindjes van zijn zus uit het brandende huis had gered, rende hij opnieuw door de vlammenzee om ook zijn nichtje in veiligheid te brengen. Hevig verbrand en met het kind in zijn armen kwam hij weer naar buiten. Maar hij zou het zo opnieuw doen. “Ze riep mijn naam. Ik kon haar niet laten sterven.”

De 20-jarige Amerikaan heeft tweede en derdegraads opgelopen en is van top tot ingepakt met verband. Maar hij heeft geen seconde spijt van zijn reddingsactie, zo vertelde hij vanop zijn ziekbed aan Amerikaanse media.

Afgelopen donderdag brak er brand uit in de woning van zijn zus Kayla in Aberdeen. Terwijl Kayla wanhopig naar het dak was gevlucht, probeerde Derrick de kinderen uit het huis te krijgen. “Ik liep naar beneden, ook al raakte ik verbrand. Ik pakte mijn neefjes Junior en Roy op en stak ze door het raam”, aldus de moedige jongeman. Net toen hij zijn nichtje Mercedes (8) via het raam wilde ontzetten, viel haar mama van het dak en durfde ze zelf de sprong niet meer te wagen. “Ik ging haar daar niet achterlaten. Ze schreeuwde mijn naam.”

T-shirt

Derrick ging weer recht door de vlammenzee om kleine Mercedes te redden. “Ik voelde hoe het vuur me verbrandde”, vertelde de Amerikaan. Hij greep het meisje vast, trok zijn T-shirt uit en wikkelde het rond haar zodat ze geen rook zou inademen. Met het meisje in zijn armen rende hij naar buiten.

Hij had drie kinderen van de dood gered, maar raakte zelf ernstig gewond. Samen met de rest van de familie werd hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het huis is volledig verwoest, maar iedereen overleefde de brand. Dankzij Derrick. “Ik vind mezelf geen held. Ik hou zielsveel van mijn neefjes en nichtje. Ik kon hen niet laten sterven en zou het zo opnieuw doen.”