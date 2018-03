Derde vrouw beschuldigt islamoloog Tariq Ramadan van seksueel misbruik sam

07 maart 2018

21u56

Bron: belga 0 In Parijs dient een derde vrouw een klacht in wegens verkrachting tegen de Zwitserse moslimintellectueel Tariq Ramadan. Dat vernam het Franse persbureau AFP uit gelijkluidende bronnen dicht bij het dossier en de justitie.

Het gaat om een Franse moslimvrouw tussen veertig en vijftig jaar die voor het pseudoniem 'Marie' koos. Zij zat naar eigen zeggen in de greep van de theoloog en werd tussen 2013 en 2014 meermaals verkracht in Frankrijk, Brussel en Londen. Ze spreekt over bijzonder gewelddadige en vernederende seksuele handelingen die ze moest ondergaan tijdens tientallen ontmoetingen in die periode. Dat gebeurde meestal in hotels in de marge van de succesvolle conferenties die de 55-jarige islamoloog hield.

Escort voor DSK

De vrouw zegt tevergeefs geprobeerd te hebben uit de greep van Ramadan te ontsnappen, maar dat hij haar maar bleef bedreigen, zegt een bron dicht bij het dossier. Volgens radiostation Europe 1 had zij de man haar "verleden als escortgirl" toevertrouwd en dat ze "deel had uitgemaakt van vrouwen die betaald waren om seksuele relaties te hebben met Dominique Strauss-Kahn", de vroegere Franse minister en topman van het Internationaal Muntfonds. Meerdere seksschandalen kostten hem zijn verdere politieke loopbaan.

Ramadan zou die elementen hebben gebruikt om Marie te bedreigen, aldus het radiostation dat sms'jes heeft kunnen inkijken die de vrouw zegt te hebben ontvangen van de man.

Complot

Ramadan werd op 2 februari in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachtingen, waarvan één op een kwetsbaar persoon, na klachten van twee vrouwen eind oktober.

Tariq Ramadan, een kleinkind van de stichter van de Moslimbroederschap, ontkent de beschuldigingen. Hij zit gevangen in de omgeving van Parijs, iets wat veel emoties heeft losgemaakt in sommige islamitische middens. Sommigen spreken van "twee maten en twee gewichten" of zelfs een "complot" tegen een van de weinige mediatieke figuren van de Europese islam.