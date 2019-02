Derde verdachte aangeduid in novitsjok-schandaal kv

14 februari 2019

19u52

Bron: Reuters 0 Een hooggeplaatste militair van de Russische inlichtingendienst is de derde verdachte van de aanval met het zenuwgas novitsjok op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Dat deelt het onderzoekscollectief Bellingcat vandaag mee.

Sergei Skripal is een voormalige medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst die zo’n 300 Russische spionnen verklikte bij de Britse geheime dienst MI6. Samen met zijn dochter Yulia werd hij in maart vorig jaar bewusteloos aangetroffen op een bankje in de Britse stad Salisbury, nadat ze allebei vergiftigd waren met het zenuwgas novitsjok. Ze herstelden beide van de aanval.

Volgens het Verenigd Koninkrijk zitten twee agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GRU achter de aanslag. Nu heeft Bellingcat een derde Russische agent geïdentificeerd die op dat ogenblik ook in het VK vertoefde en vermoedelijk betrokken was bij de feiten.



De man, die internationaal de naam Sergey Vyachaeslavovich Fedotov hanteert, “is in feite Denis Vyacheslavovich Sergeev, een hooggeplaatste GRU-officier en een alumnus van Ruslands Militaire Diplomatieke Academie”, aldus Bellingcat.

In september klaagden de Britse openbare aanklagers twee Russen - toen gekend via hun schuilnamen Alexander Petrov and Ruslan Boshirov - aan voor poging tot moord op de Skripals. De mannen verblijven echter niet meer in het VK. Bellingcat kon de echte namen van de mannen onthullen: Alexander Yevgenyevich Mishkin en Anatoly Chepiga, beide werkzaam voor de GRU.

Moskou ontkent echter alle betrokkenheid bij de aanval en beschuldigt de Britse inlichtingendiensten ervan de aanslag in scène gezet te hebben om zo een anti-Russische hysterie aan te wakkeren.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het nieuwste Bellingcat-rapport.

Meer over Bellingcat