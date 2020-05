Derde van Nederlandse theaters en concertzalen vreest faillissement voor de zomer 55 miljoen euro extra subsidie nodig om coronacrisis te overleven JOBR

06 mei 2020

15u10

Bron: ANP 2 Een derde van de Nederlandse theater- en concertzalen die door de coronamaatregelen sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat zegt directeur Gabbi Mesters van de Nederlandse Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Die conclusie komt er na een onderzoek bij de leden van die vereniging. Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

“De overheid moet 55 miljoen euro extra subsidie toezeggen om de faillissementen te voorkomen”, stelt Mesters. “Het gaat om veel kleinere theaters, die in kleine gemeentes een belangrijke sociale buurtfunctie hebben, maar ook om grotere podia.”

Subsidie

De coronacrisis treft op dit moment de kunstinstellingen en podia die geen subsidie van de overheid ontvangen. De Nederlandse minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven heeft wel 300 miljoen euro toegekend aan culturele instellingen die een zogenaamde meerjarige subsidie krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld organisaties van festivals. Maar hier vallen de theaters zelf en de vrije producenten, die driekwart van alle voorstellingen in Nederland maken, niet onder.

Geen extra geld

De theaters worden sinds een aantal jaar gesubsidieerd door de gemeenten. Maar de gemeentes zijn voor hun extra financiën weer afhankelijk van de overheid. Het kabinet heeft nog geen extra geld voor deze fondsen toegekend sinds het begin van de crisis. Dat is volgens de VSCD een groot probleem. De VSCD hamert ook op de economische betekenis van de sector. Die is dan ook groot: zo’n 4 procent van het bbp en 4,5 procent van de totale beroepsbevolking.

Doneren

Ook een van de bekendste concertzalen van Amsterdam, Paradiso, gaat op dit moment door een moeilijke periode. Het coronavirus zorgt ervoor dat Paradiso heel wat concerten moet verplaatsen of afgelasten. Een behoorlijke financiële domper voor zowel het poppodium als de artiesten. Daarom vraagt Paradiso aan de ticketkopers om de kosten van hun ticket te doneren in plaats van de kosten terug te vragen. De opbrengst gaat uiteindelijk naar het voortbestaan van de concertzaal en de artiesten die er zouden optreden. Het is ook mogelijk om via de website van Paradiso een donatie te doen wanneer geen ticket is gekocht.