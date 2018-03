Derde poging mislukt: nog altijd geen Catalaanse president ADN

22 maart 2018

23u47

Bron: Belga 0 De Catalaanse separatisten zijn er opnieuw niet in geslaagd een regionale regeringsleider te kiezen. Vanavond mislukte de derde poging. Jordi Turull, een vertrouweling van de uit zijn ambt ontheven Carles Puigdemont, kreeg geen meerderheid.

De separatistische partijen in Catalonië slaagden er niet in het gerecht te snel af te zijn. Door de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull, die mogelijk de gevangenis in moet, als nieuwe regionale president te verkiezen, wilden ze hem immuniteit geven. Hij kreeg echter geen meerderheid van het parlement in Barcelona achter zich.

De links-radicale CUP lag dwars. De vier afgevaardigden van deze partij onthielden zich van stemmen. Voormalig regeringswoordvoerder Turull (51) werd in de eerste ronde alleen gesteund door de 64 parlementariërs van JuntsPerCat en ERC, de andere partijen die Catalonië willen afscheiden van Spanje.

Tweede kans

Turull zat in de herfst in voorlopige hechtenis, vanwege zijn betrokkenheid bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Na een maand kwam hij op vrije voeten. Turull krijgt zaterdag nog een tweede kans, als hij dan tenminste niet in de gevangenis zit. Rechter Pablo Llarena heeft hem met enkele andere Catalaanse oud-minister ontboden voor verhoor morgen en kan dan opnieuw tot detentie besluiten.

JuntsPerCat, ERC en CUP haalden bij de verkiezingen in Catalonië in december een nieuwe meerderheid. Ze proberen al maanden een opvolger voor Carles Puigdemont te verkiezen. Ze worden daarbij echter niet geholpen door het feit dat de meeste geschikte kandidaten gevangen zitten of naar het buitenland zijn gevlucht.