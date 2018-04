Derde, mysterieuze cliënt van Trumps advocaat is onthuld: Fox-bullebak Sean Hannity TT

17 april 2018

Bron: Reuters, The Guardian 1 Michael Cohen, de veelbesproken persoonlijke advocaat van Amerikaans president Donald Trump, heeft van de rechter in New York de naam van zijn derde cliënt moeten onthullen. En die blijkt geen nobele onbekende te zijn integendeel: Fox-brulboei en notoir Trump-verdediger Sean Hannity zocht in het verleden "juridisch advies" bij Cohen.

Cohen vecht sinds vorige week in de rechtbank in New York een juridisch gevecht uit met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De FBI doorzocht toen zijn huis, kantoor en hotelkamer, op zoek naar informatie over een aantal zaken, waaronder een betaling van 130.000 dollar aan zwijggeld aan de pornoactrice Stormy Daniels.

De agenten namen verschillende documenten in beslag, waar mogelijk ook details in staan over zijn advocaat-cliëntrelatie met Donald Trump. Cohen probeert het openbaar ministerie nu via de rechter te verhinderen de documenten in te kijken, maar vangt voorlopig bot.

Tijdens de rechtszitting van gisteren werd Cohen verplicht de naam te noemen van de derde persoon die hij het afgelopen jaar heeft vertegenwoordigd als advocaat, naast Trump en een Republikeinse geldschieter. Cohen hield de naam tot nu toe angstvallig verborgen, en mogelijk met een goede reden. Want nu Sean Hannity's naam plots opduikt in het Cohen-dossier, wordt het juridische kluwen rond Trump nog wat groter.

"Ik snap dat hij zijn naam niet publiek bekend wil zien, maar dat is niet genoeg voor de wet", beargumenteerde de rechter, vooraleer ze Cohen dwong Hannity's identiteit bekend te maken.

Hannity, die zich op Fox News opwerpt als een notoir verdediger van Trump en ook het onderzoek tegen Cohen de afgelopen weken heeft bekritiseerd, ontkent dat hij Cohen ooit betaald heeft voor zijn diensten. Later klonk het dat hij Cohen "misschien wel eens tien dollar" heeft gegeven voor juridisch advies. Het ging om "occasionele, korte gesprekken" waar hij om Cohens "input en perspectief" verzocht.

Dat Hannity nu als journalist zijn eigen advocaat blijkt te hebben verdedigd zonder daarover klaarheid te scheppen, wekt ophef. Op 9 april noemde de Fox-presentator de huiszoeking bij Cohen "een poging van federale onderzoekers om de president kwaadwillig af te zetten".

Ook pornoactrice Stormy Daniels was gisteren zelf aanwezig in de rechtszaal. "Jarenlang heeft Cohen als Trumps persoonlijke 'fixer' zich gedragen alsof hij boven de wet staat", zei ze na de rechtszitting. "Maar ik zal niet rusten vooraleer de waarheid en de feiten aan het licht komen."

Het strafrechtelijk onderzoek naar Cohen loopt al maanden, maar kwam sinds de inval in zijn huis en kantoor in een stroomversnelling.

