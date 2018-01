Derde minister in twintig dagen treedt af in Peru IB

De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski (rechts) en zijn minister van defensie Jorge Nieto (links). De laatste heeft nu ontslag genomen. Volgens mediaberichten distantieert hij zich van de regering sinds president Kuczynski ervan beschuldigd wordt dat hij loog over zijn banden met de door schandalen geplaagde bouwreus Odebrecht. De Peruaanse minister van Defensie Jorge Nieto is vandaag afgetreden. Het is al het derde ontslag van een minister in twintig dagen.

Het kabinet van Nieto gaf geen uitleg over de beslissing, maar volgens mediaberichten distantieert hij zich van de regering sinds president Pedro Pablo Kuczynski ervan beschuldigd wordt dat hij loog over zijn banden met de door schandalen geplaagde bouwreus Odebrecht.

Kuczynski gaf ook ex-president Alberto Fujimori gratie in december.

Het ontslag volgt op dat van binnenlandminister Carlos Basombrio en cultuurminister Salvador del Solar. De twee gaven geen reden voor hun vertrek, maar het ontslag van Basombrio kwam er na de beschuldigingen over Kuczynski's banden met Odebrecht, en dat van Del Solar na de beslissing om Fujimori gratie te verlenen.

Geheime deal

De ex-president, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzat wegens mensenrechtenschendingen tijdens zijn regeerperiode van 1990 tot 2000, werd gratie verleend op 24 december, na 10 jaar in de cel. Twee dagen eerder overleefde Kuczynski een afzettingsprocedure nadat hij ervan beschuldigd was dat hij zakenrelaties met Odebrecht had onderhouden. Odebrecht bekende dat het in totaal 788 miljoen dollar smeergeld in 12 landen betaalde.

Volgens critici overleefde Kuczynski de stemming dankzij een geheime deal met de zoon van Fujimori, een oppositiepoliticus.