Derde migrantenkaravaan onderweg naar de VS Redactie

03 november 2018

07u04

Bron: Belga 0 Ongeveer 1.500 Salvadoranen zijn vandaag de grens van Guatemala naar Mexico overgestoken. Ze vormen de derde migrantenkaravaan naar de Verenigde Staten.

De migranten, voornamelijk afkomstig uit El Salvador, staken de rivier Suchiate over, die Tecun Uman in Guatemala scheidt van Ciudad Hidalgo in Mexico. De groep kon de oversteek maken zonder dat er iemand opgepakt werd.

De migranten liepen verder naar Frontera Hidalgo, zowat 11 kilometer van de grens. Ongeveer 200 leden van de groep bleven op de brug en zijn van plan om in Mexico asiel aan te vragen.

Op dit moment trekken er drie grote migrantengroepen door de zuidelijke Mexicaanse staten Chiapas en Oaxaca. In totaal zijn zo'n zesduizend migranten onderweg naar de VS. De grootste groep bestaat vooral uit Hondurezen die op 19 oktober het land binnenkwamen en zich nu ter hoogte van Donaji in de staat Oaxaca bevinden.

