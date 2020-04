Derde meer Australische zoogdieren bedreigd op 20 jaar tijd JG

22 april 2020

14u01

Bron: Belga 1 De populatie van bedreigde zoogdieren in Australië is sinds midden jaren negentig, op twintig jaar tijd dus, met 38 procent afgenomen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Maar er is ook goed nieuws: in gebieden met gerichte instandhoudingsmaatregelen heeft de populatie zich hersteld, zeggen de Australische wetenschappers die woensdag de nationale zoogdierendatabase lanceerden.

"Een belangrijke bevinding is dat in gebieden zonder actieve instandhouding de gemiddelde populatie van bedreigde zoogdieren de afgelopen twee decennia (1995-2016) met 60 procent is afgenomen, een verlies van meer dan de helft", zei hoofdonderzoeker Elisa Bayraktarov van de Universiteit van Queensland.

Koala's en buidelmarters, evenals minder bekende soorten inheemse knaagdieren en wallaby's, behoren tot de zoogdiersoorten waarvan de populatie de afgelopen decennia aanzienlijk is verminderd.

Maar Australië behaalde in die periode ook enkele successen dankzij inspanningen voor natuurbehoud, zei Bayraktarov woensdag in een verklaring.

"Als we alle sites met gericht natuurbehoud bekijken, zien we dat de gemiddelde populatie tussen 1995 en 2016 met 46 procent is toegenomen", aldus Bayraktarov. Dat omvat inspanningen voor natuurbehoud zoals beheer van wilde diersoorten en ecologisch brandbeheer.

De bevindingen zijn afkomstig uit de Australische Threatened Species Index, een door de overheid gefinancierd project waarvoor Bayraktarov en anderen vier jaar hebben besteed aan het ontwikkelen en verzamelen van gegevens. De recente toevoeging van bedreigde of bijna bedreigde zoogdieren aan de index - naar verluidt de eerste in zijn soort ter wereld - zet de schijnwerpers op trends voor Australische zoogdierpopulaties.