Derde dodelijke aardbeving in twee weken op Filipijnen: Gerrit getuigt hoe hij moest rennen voor zijn leven KVDS

31 oktober 2019

12u57

Bron: Eigen Berichtgeving 4 De Filipijnen zijn voor de derde keer in amper twee weken tijd getroffen door een zware aardbeving. De schok had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter en volgens het Rode Kruis zouden er al zeker 11 doden en bijna 400 gewonden geteld zijn. De Nederlandse Gerrit de Vries verblijft in het getroffen gebied en moest donderdagochtend rennen voor zijn leven. “De chaos hier is compleet en volgens de overheid is de kans reëel dat de ergste beving nog moet komen”, vertelt hij aan HLN.

Het was ‘s ochtends vroeg dat de aarde opnieuw begon te beven op Mindanao, een groot eiland in het zuiden van de Filipijnen. Een beangstigende ervaring volgens de Vries. “Ik lag nog te slapen en mijn vrouw maakte me in paniek wakker”, vertelt hij. “Het voelde heel anders aan dan dinsdag. De beving duurde een pak langer en leek zwaarder te zijn dan de vorige.”

Hotel

Het koppel verblijft momenteel in een appartementje in een lokaal hotel. “Het gebouw ging heen en weer, ik was echt bang dat het zou instorten. We zijn meteen naar buiten gerend. Ik had niet eens kleren aan. Maar dat was het verst van mijn gedachten”, klinkt het.





Volgens het Philippine Institute of Volcanology and Seismology vond de beving donderdag plaats om 9.11 uur lokale tijd (2.11 uur Belgische tijd). Sindsdien werden al meer dan 100 naschokken gevoeld, die een kracht hadden tot 4.2 op de schaal van Richter. Volgens de Vries “best hevig”. (lees hieronder verder)

“De chaos is compleet”, aldus de man. “Er was al flink wat schade door de vorige bevingen en nu zijn er nog meer gebouwen, winkelcentra en scholen compleet verloren gegaan. Mensen durven hun huizen niet meer in. Wij verblijven zelf in een houten hutje. Want in een betonnen huis voel ik me niet meer veilig. De paniek zit er echt in. En de overheid heeft gewaarschuwd dat de ergste beving mogelijk nog moet komen. Er wordt gesproken van een kracht van 8.0 of hoger.”

Dat zou vreselijke gevolgen kunnen hebben. Zo kostte een aardbeving met een kracht van 7.2 op het eiland Bohol zes jaar geleden het leven aan maar liefst 200 mensen. (lees hieronder verder)

Op zich is de hoge tektonische activiteit wel niet vreemd. De Filipijnen liggen immers op de Pacifische Ring van Vuur, wat zich uit in een groot aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Extra zorgwekkend is dat in het getroffen gebied een vulkaan ligt. Volgens wetenschappers is Mount Apo een dode vulkaan – wat betekent dat de kans op nieuwe erupties vrijwel afwezig is – maar de lokale bewoners zijn toch bang dat hij zich opnieuw zou laten horen.

Duterte

De aardbeving van donderdag was al de derde in twee weken tijd. Dinsdag was er al een beving van 6.6 op de schaal van Richter, waarbij zeker acht doden en bijna 400 gewonden vielen. Duizenden huizen werden vernield. En op 16 oktober trok een beving met een kracht van 6.4 al een spoor van vernieling met zeker zeven doden en 200 gewonden. Toen gingen naar schatting 7.000 woningen verloren. De Filipijnse president Rodrigo Duterte was in het gebied tijdens de beving – hij is afkomstig van Davao – maar hij zou ongedeerd gebleven zijn. (lees hieronder verder)

Ondanks het gevaar op nieuwe aardschokken, blijft Gerrit de Vries voorlopig op de Filipijnen. Zijn terugreis naar Nederland staat gepland op 6 november, maar dat was al zo nog voor de bevingen. “Mijn vrouw en kind kunnen spijtig genoeg niet mee, want ze hebben daar geen papieren voor”, zegt hij. “Het is vreselijk om hen te moeten achterlaten. Ze hebben een trauma opgelopen en weigeren om nog binnen te slapen. En intussen is het ook beginnen te regenen.”