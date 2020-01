Derde dag van protesten in Iran, politie ontkent schoten op betogers LH

13 januari 2020

14u00

Bron: Belga, Reuters 0 UPDATE Voor de derde dag op rij zijn Iraniërs de straat op gegaan tegen de Iraanse regering. Sinds zaterdagavond wordt er betoogd nadat het land toegaf dat het per ongeluk een Oekraïens vliegtuig neerhaalde. De Iraanse regering ontkent ondertussen dat ze de verantwoordelijkheid voor de crash in de doofpot heeft willen stoppen.

Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. De Iraanse verantwoordelijkheid veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Iran.

Ook gisteren waren er opnieuw betogingen bij de universiteit in Teheran en andere steden. Daarbij zou met kogels en traangas zijn geschoten op demonstranten. Op sociale media circuleren filmpjes waarin schoten te horen zijn in de buurt van protesten. Ook zijn plassen bloed te zien. De echtheid van die beelden is nog niet vastgesteld. Het is heel moeilijk om berichten uit Iran te verifiëren.

Het hoofd van de politie in Teheran heeft vandaag gezegd dat hij de opdracht heeft gekregen om “terughoudend” te zijn tegen de manifestanten. “De politie heeft de mensen die zich verzamelden behandeld met geduld en tolerantie. De politie heeft helemaal niet geschoten op de manifestatie omdat de agenten in de hoofdstad de opdracht hebben gekregen om terughoudend om te gaan met het protest”, zei generaal Hossein Rahimi in een verklaring gepubliceerd door de staatstelevisie.

Britse ambassadeur op matje geroepen

De Britse regering heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen na de “onaanvaardbare” arrestatie van de Britse ambassadeur in Teheran. Rob Macaire werd zaterdagavond opgepakt omdat hij zou deelgenomen hebben aan protestacties. “Dit is een onaanvaardbare schending van het Verdrag van Wenen en dit moet worden onderzocht”, zei een woordvoerder van premier Boris Johnson volgens Press Association. “We willen volledige garantie van de Iraanse regering dat dit nooit meer zal gebeuren”, voegde hij daar aan toe.

“Geen doofpotoperatie”

"In deze dagen van droefheid, is er kritiek op de verantwoordelijken en autoriteiten van het land", aldus de woordvoerder van de Iraanse regering, Ali Rabii. "Enkele verantwoordelijken werden er zelfs van beschuldigd te liegen en de zaak in de doofpot te stoppen, terwijl dat echt, eerlijk, niet het geval is geweest.”

De woordvoerder benadrukte nog eens dat overheid niet heeft gelogen. "De waarheid is dat we niet hebben gelogen. Liegen, dat is opzettelijk en bewust de waarheid verdraaien. Liegen is informatie onderdrukken. Liegen, dat is een feit kennen en het niet zeggen of de realiteit vervormen", klonk het nog.

"Wat we donderdag hebben gezegd (...) was gebaseerd (..) op de inlichtingen die aan de hele overheid waren voorgesteld, volgens dewelke er geen enkel verband was tussen het ongeval en een raket", aldus nog de woordvoerder.

