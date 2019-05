Derde Belgische Syriëstrijder ter dood veroordeeld in Irak GVV

28 mei 2019

14u12 2 In Bagdad is dinsdagochtend weer een Belgische Syriëstrijder ter dood veroordeeld. Het gaat om Karam El Harchaoui (32) uit Brussel. Die werd door de Syrische Koerden uitgeleverd aan Irak, hoewel hij nooit eerder in dat land verbleven zou hebben.

El Harchaoui is een Fransman met roots in Marokko. Maar toen hij vijf jaar geleden naar Syrië vertrok, woonde hij in Etterbeek. Daardoor staat hij op lijst van Belgische Syriëstrijders vermeld. In oktober 2015 trouwde hij met een vrouw van 31 uit de Brusselse deelgemeente Laken. Die was hem achterna gereisd nadat ze mekaar op Facebook hadden leren kennen. Het echtpaar gaf zich maanden vóór de val van IS al over aan de Syrische Koerden — waarna de man begin dit jaar aan buurland Irak werd overgeleverd.



Zijn echtgenote zit nog altijd met hun kind in een Syrisch gevangenenkamp, waar wij haar konden bereiken via Whatsapp. Volgens haar heeft El Harchaoui nooit gevochten voor IS en ook geen enkele functie in de terreurgroep bekleed. “Hij stond erom bekend dat hij weigerde te vechten en hij heeft het grootste deel van zijn tijd bij IS in de cel doorgebracht”, vertelt ze. “Ik zweer dat hij niets heeft misdaan.” Ze beweert ook dat haar man nooit eerder in Irak is geweest.

Bezoek aan Irak

In principe kan dat land alleen IS’ers berechten als zij misdaden hebben begaan op Iraaks grondgebied. Maar ook bij de Antwerpenaar Bilal Al Marchohi (23) werd er al flagrant gezondigd tegen die rechtsregel. In documenten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst die wij bezitten, staat uitdrukkelijk vermeld dat hij in Syrië werd gevat — en nergens in de toch gedetailleerde chronologie is er sprake van een verblijf in Irak. Maar toen hij in maart ter dood veroordeeld werd, beweerde het Iraakse gerecht dat hij in Mosoel was gevat.

El Harchaoui is al de derde Belgische Syriëstrijder die in Irak de doodstraf krijgt. De eerste was Tarik Jadaoun uit Verviers, van wie wel bewezen is dat hij ook in dat land heeft gestreden. Voor zover bekend, is er echter nog enkele Europese IS’er terechtgesteld in Irak.

De Belgische autoriteiten hebben Bagdad al laten verstaan dat ze tegen de doodstraf gekant zijn — wat er impliciet op neerkomt dat ze vragen om die in levenslang om te zetten. Frankrijk, dat de afgelopen drie dagen al zes van zijn staatsburgers ter dood veroordeeld zag worden door het Iraakse gerecht, heeft Bagdad diezelfde boodschap overgemaakt.