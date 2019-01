Derde aanbeveling voor vervroegde vrijlating volgelinge van sekteleider Charles Manson jv

31 januari 2019

12u49

Bron: Reuters 0 Leslie Van Houten is inmiddels 69 en zit al bijna 50 jaar in de cel. De volgelinge van sekteleider Charles Manson werd tot levenslang veroordeeld voor de brutale moord op Leno en Rosemary La Bianca in 1969. Van Houten was toen amper 19. Gisteren werd nog maar eens haar vervroegde invrijheidstelling aanbevolen. De twee vorige keren stelde de toenmalige gouverneur van Californië zijn veto.

De moord op zakenman Leno La Bianca en zijn vrouw Rosemary vond plaats de dag na de bloederige afslachting van de hoogzwangere actrice Sharon Tate en vier anderen in het huis van Tates echtgenoot, Roman Polanski, in Los Angeles. De zeven moorden in twee dagen tijd gebeurden in opdracht van Charles Manson, leider van de sekte die hij de ‘Manson Family’ doopte. De zaak-Tate/La Bianca is ook bekend als de ‘Manson-moorden’.

De uiteindelijke veroordeling van Leslie van Houten dateert van 1978. Aanvankelijk werd ze ter dood veroordeeld, maar in beroep werd die straf in 1976 tenietgedaan en kreeg ze een nieuw proces. De jury kon niet tot een verdict komen en er kwam een derde proces in 1978. Ze kreeg levenslang met de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Een aanvraag daartoe heeft de nu 69-jarige Leslie van Houten al 22 keer eerder ingediend. Tweemaal kreeg ze een positieve aanbeveling, maar die legde de toenmalige gouverneur van Californië, Jerry Brown, zowel in 2016 als in 2018 naast zich neer. Voornamelijk omdat Van Houten de schuld in de schoenen van Charles Manson bleef schuiven en haar eigen rol minimaliseerde.

Ditmaal neemt ze volgens haar advocaat wél de “volle verantwoordelijkheid” voor haar daden. De hele beoordelingsprocedure zou tot 150 dagen in beslag kunnen nemen. De ultieme beslissing ligt in handen van de nieuwe gouverneur, Gavin Newsom. Van Houten verblijft momenteel in de vrouwengevangenis van Corona in Californië.

De sekteleider zelf, Charles Manson, stierf in 2017 op 83-jarige leeftijd in de gevangenis. Hij zat een levenslange celstraf uit na zijn veroordeling voor in totaal negen moorden. Eind jaren zestig van vorige eeuw had hij een aantal jonge, meestal vrouwelijke, volgelingen de opdracht tot de gewelddadige moorden gegeven. Hij wilde zo een rassenoorlog tussen blanken en zwarten ontketenen. Leslie van Houten was het jongste lid van de ‘Manson Family’. Ze gaf toe dat ze Rosemary La Bianca minstens veertien messteken in de rug had toegediend. Bij het bloedbad van Sharon Tate en vier andere aanwezigen in het huis in de Hollywood Hills was Van Houten niet betrokken. Ze beweerde dat ze destijds onder invloed van LSD stond en met emotionele problemen kampte.

Op de hoorzitting gisteren was ook Sharon Tates zus Debra aanwezig. Zij hoopt dat de gouverneur opnieuw van Houtens vervroegde invrijheidstelling zal weigeren. Tot vandaag kwam er niemand van alle veroordeelden in de zaak Tate-La Bianca weer op vrije voeten.