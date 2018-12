Der Spiegel doet aangifte tegen award-winnende journalist Redactie

23 december 2018

13u36

Bron: ANP 0 Het Duitse blad Der Spiegel doet aangifte tegen de gevallen journalist Claas Relotius (33). Het blad vermoedt dat hij geld dat hij onder lezers inzamelde in eigen zak heeft gestoken. Eerder gaf Relotius toe dat hij zijn verhalen voor het blad “in grote mate” had vervalst.

De journalist zou via een privémailadres oproepen hebben gedaan om geld in te zamelen voor weeskinderen in Turkije. Het geld werd verzameld op een privérekening. Hoeveel mensen geld hebben gedoneerd en waar dat geld is gebleven is volgens Der Spiegel niet bekend. De redactie van Der Spiegel was niet op de hoogte van de inzamelingsactie.

Relotius schreef eerst als freelancer voor Der Spiegel, maar sinds anderhalf jaar was hij in vaste dienst. Volgens het blad zijn er sinds 2011 bijna zestig verhalen van hem in het tijdschrift en op Spiegel Online gepubliceerd. Volgens zijn eigen verklaringen zijn zeker veertien verhalen gedeeltelijk vervalst.

De man werd begin december nog gelauwerd als ‘Reporter van het Jaar’ voor een stuk over jonge Syriërs. Hij won de voorbije jaren meerdere prijzen, waaronder ook twee die hij van CNN kreeg. Hij heeft ondertussen al zijn awards aan de verschillende organisaties teruggegeven.